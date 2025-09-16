La Spagna continua la sua campagna contro Israele. Dopo gli affondi del premier Sanchez e il caos registrato alla Vuelta, Madrid è pronta a boicottare l’Eurovision Song Contest. Il Consiglio di amministrazione della Radiotelevisione pubblica spagnola Rtve ha infatti deciso di ritirarsi dalla prossima edizione del festival internazionale in programma a Vienna se parteciperà un rappresentante di Tel Aviv. Dopo Islanda, Irlanda Paesi Bassi e Slovenia, anche la Spagna si aggiunge all’elenco di Paesi pronti a sabotare la kermesse in segno di protesta per quanto sta accadendo a Gaza. In altri termini, Madrid chiede un trattamento in stile Russia: in seguito all’invasione dell’Ucraina, Mosca non ha più potuto partecipare all’Eurovision. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Se c'è Israele non partecipiamo". La Spagna boicotta l'Eurovision