Scuole più sicure Investiti oltre 6 milioni

L’amministrazione comunale di Lerici sta pensando alla scuola del futuro. Ieri mattina il sindaco Leonardo Paoletti e gli amministratori in occasione della visita di saluto per l’inizio del nuovo anno scolastico all’istituto comprensivo hanno fatto il punto degli interventi. "Nel corso degli anni – ha spiegato Paoletti – abbiamo agito affinchè alla scuola fosse riconsegnato lo spazio necessario per svolgere tutte le attività correlate alle esigenze degli studenti, anche con disabilità, senza commistioni con altre realtà. E’ stata quindi progettata una razionalizzazione degli spazi a disposizione che ha comportato spese e ristrutturazioni degli edifici dedicati alla scuola creando un grande polo a Lerici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Scuole più sicure". Investiti oltre 6 milioni

In questa notizia si parla di: scuole - sicure

Nuovi lavori per scuole sempre più sicure; addio gradini e gradoni arrivano le rampe; bonificati i 14 centri mensa

"In un anno scuole rifatte e strade più sicure"

Strade più sicure, scuole e manutenzione: come migliora la città con oltre 400mila euro

Valguarnera (EN) - Sopralluogo nelle scuole: sicurezza, collaborazione e nuove prospettive per l’anno scolastico https://dedalomultimedia.org/notizie/ultime/28549-valguarnera-en-sopralluogo-nelle-scuole-sicurezza,-collaborazione-e-nuove-prospettive-per-l - X Vai su X

Scuole italiane | più della metà senza agibilità e meno investimenti sulla manutenzione.

Brescia, scuole più sicure e moderne: la Provincia investe 88 milioni di euro - Cantieri già conclusi e altri in corso in decine di istituti, tra nuove aule, palestre e adeguamenti energetici. quibrescia.it scrive

Scuole, piazze e strade più sicure. Via ai lavori in vista del rientro - Scuole pubbliche, piazze pedonali e strade comunali più sicure e più accoglienti per gli alunni, per i pedoni, per le persone con disabilità e per le famiglie del territorio cittadino. Secondo ilgiorno.it