Scuole italiane solo il 47% è agibile | il report che fa discutere

Scuolalink.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto Ecosistema Scuola 2024 pubblicato da Legambiente fotografa una realtà preoccupante: molte scuole italiane presentano gravi criticità strutturali. Tra edifici non a norma, fondi insufficienti e controlli assenti, il sistema scolastico appare fragile e disomogeneo. La sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico resta una sfida ancora lontana dalla soluzione, soprattutto nelle aree più . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scuole - italiane

Minacce ai docenti dopo le bocciature: casi in aumento nelle scuole italiane

Ecco le 72 scuole italiane che saranno protagoniste al Festival dell’innovazione scolastica

Milano Cortina 2026: il manuale per l’educazione olimpica arriva nelle scuole italiane

Prevenzione obesità nelle scuole lucane; Frugoni: fare gli italiani con la storia dell'arte; Scuole più della metà è senza certificato di agibilità E resta il rischio amianto.

Scuole, più della metà &#232; senza certificato di agibilità. E resta il rischio amianto - Legambiente denuncia: manutenzione carente, gap territoriale e crolli ancora oggi la principale causa di incidenti ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Scuole Italiane 47 232