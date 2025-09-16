Scuole italiane solo il 47% è agibile | il report che fa discutere

Il rapporto Ecosistema Scuola 2024 pubblicato da Legambiente fotografa una realtà preoccupante: molte scuole italiane presentano gravi criticità strutturali. Tra edifici non a norma, fondi insufficienti e controlli assenti, il sistema scolastico appare fragile e disomogeneo. La sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico resta una sfida ancora lontana dalla soluzione, soprattutto nelle aree più . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it