Scuolabus ordinari anche per gli alunni con disturbi dello spettro autistico | Più inclusione

Gli alunni con disabilità dello spettro autistico, anche grave, potranno usufruire del trasporto scolastico ordinario, previa richiesta delle famiglie e certificazione del medico specialista. Lo annuncia l'assessore comunale barese alla Conoscenza, Vito Lacoppola, dopo l'approvazione in Giunta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: scuolabus - ordinari

Ex calciatore, culturista a 73 anni, autista di scuolabus e dei pulmini che trasportano gli anziani in casa di riposo. Valter La Bella, romagnolo di nascita, ma vicentino d'adozione, non può dirsi di certo un personaggio ordinario. Ha vinto la competizione internazi - facebook.com Vai su Facebook

Scuolabus ordinari anche per gli alunni con disturbi dello spettro autistico: Più inclusione.

Scuolabus, niente tagli alle linee: servizio garantito per 108 alunni - A usufruire del servizio saranno i piccoli delle delle scuole materne Biancaneve, Pollicino e Giardino incantato (nonché ... Segnala ilrestodelcarlino.it

«Mio figlio bullizzato»: insegue lo scuolabus e schiaffeggia gli alunni - Insegue lo scuolabus, lo blocca, sale a bordo e prende a schiaffi e pugni gli studenti che stavano facendo ritorno a casa. Riporta ilmattino.it