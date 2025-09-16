Scuolabus ordinari anche per gli alunni con disturbi dello spettro autistico | Più inclusione

Baritoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli alunni con disabilità dello spettro autistico, anche grave, potranno usufruire del trasporto scolastico ordinario, previa richiesta delle famiglie e certificazione del medico specialista. Lo annuncia l'assessore comunale barese alla Conoscenza, Vito Lacoppola, dopo l'approvazione in Giunta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scuolabus - ordinari

Scuolabus ordinari anche per gli alunni con disturbi dello spettro autistico: Più inclusione.

Scuolabus, niente tagli alle linee: servizio garantito per 108 alunni - A usufruire del servizio saranno i piccoli delle delle scuole materne Biancaneve, Pollicino e Giardino incantato (nonché ... Segnala ilrestodelcarlino.it

«Mio figlio bullizzato»: insegue lo scuolabus e schiaffeggia gli alunni - Insegue lo scuolabus, lo blocca, sale a bordo e prende a schiaffi e pugni gli studenti che stavano facendo ritorno a casa. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Scuolabus Ordinari Alunni Disturbi