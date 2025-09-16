Scuolabus a Bagheria disponibili posti per 40 studenti | al via le domande

Sono aperti i termini per presentare le domande di ammissione al servizio di trasporto scolastico "casa-scuola" e "scuola-casa" per l'anno scolastico 20252026. Il servizio è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo (medie) e secondo grado (superiori), per queste ultime è rivolto ai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Al via le richieste per il servizio di trasporto scolastico per l'anno 2025/2026. Prevista quota posti anche per gli studenti delle superiori abitanti in periferia; Rimodulato il servizio sperimentale Navetta cittadina per l'estate 2025; Apertura iscrizioni per il trasporto scolastico alunni della scuola secondaria di primo grado – A.S. 2024/2025.

