Scuola patria di relazioni L’augurio dei dirigenti | Il dialogo è l’arma vincente

"Cari ragazzi, il nostro anno scolastico riparte, ma dobbiamo riconoscere che qualcosa ancora qui non va": inizia così la lunga lettera con cui il dirigente Federico Frati ha deciso di dare il 'buon anno' ai suoi studenti. "Non siamo ai sacchi di sabbia vicino alla finestra, ma il vento che sale da sud ci sta portando tanti granelli avvelenati - si legge nella lettera del preside del liceo Piccolomini -. Mi riferisco ai migranti e all'orrore di Gaza. Un odio che non si ferma nemmeno davanti ai bambini e che in pochi anni può trasformare le vittime in carnefici. Ma anche il vento che scende da nord ci raggiunge a folate gelide colme di insicurezza per chi credeva di aver semplicemente diritto ad una propria patria.
Al via il 5 settembre la scuola di politica di Patria e Costituzione. Promossa per il primo anno assieme al Movimento 5 stelle
Al via il 5 settembre la scuola politica promossa da Patria e Costituzione di Fassina assieme al M5S
Un rinforzo anche in casa Aurora Pro Patria 1919 - Official: a Busto arriva #LucaCoccolo, difensore centrale di scuola Juventus. Possibile il suo esordio in biancoblù già nella gara di domenica contro il L.R. Vicenza
8 settembre 1943 la rinascita «Le parole "patria" e "Italia", che ci avevano tanto nauseato tra le pareti di scuola, perché sempre accompagnate dall'aggettivo "fascista", perché gonfie di vuoto, ci apparvero d'un tratto senza aggettivi e così ......
Scuola, in classe senza smartphone, ora si educa alla Patria. L'anno inizia tra novità e riforme mancate - Cosa troveranno sette milioni di studenti nel terzo anno d'istruzione (e merito) a guida Valditara?
SCUOLA/ "Educazione alle relazioni", una trappola degna di Orwell e 1984 - L'ennesimo progetto di "educazione alle relazioni" a scuola è solo un cavallo di Troia dell'ideologia dominante.