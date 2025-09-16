"Cari ragazzi, il nostro anno scolastico riparte, ma dobbiamo riconoscere che qualcosa ancora qui non va": inizia così la lunga lettera con cui il dirigente Federico Frati ha deciso di dare il ‘buon anno’ ai suoi studenti. "Non siamo ai sacchi di sabbia vicino alla finestra, ma il vento che sale da sud ci sta portando tanti granelli avvelenati - si legge nella lettera del preside del liceo Piccolomini -. Mi riferisco ai migranti e all’orrore di Gaza. Un odio che non si ferma nemmeno davanti ai bambini e che in pochi anni può trasformare le vittime in carnefici. Ma anche il vento che scende da nord ci raggiunge a folate gelide colme di insicurezza per chi credeva di aver semplicemente diritto ad una propria patria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Scuola, patria di relazioni" . L'augurio dei dirigenti: "Il dialogo è l'arma vincente"