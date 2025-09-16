Scuola e innovazione | un evento su Pnrr e tecnologie digitali

LECCE – Il mondo della scuola e della formazione pugliese si dà appuntamento a Bari lunedì 22 settembre 2025 per l’evento “Dalla Teoria alla Pratica. Fondi, progetti e opportunità”, promosso da META con la collaborazione di Rete ITS Italy, Hevolus e con la segreteria organizzativa di ITS Academy. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: scuola - innovazione

America’s Cup 2027, la scuola protagonista: opportunità uniche di formazione e orientamento per gli studenti delle filiere tecnologico-professionali tra vela, innovazione e cultura dello sport

Napoli capitale mondiale dell’IA a scuola: a ottobre il summit internazionale che ridisegna la didattica tra innovazione, responsabilità e inclusione

Meeting di Rimini 2025 dal 22 al 27 agosto: spazio MIM dedicato a scuola, innovazione e sport

C2 Group - Team Education è un punto di riferimento per l’innovazione digitale della scuola italiana e nostro platinum sponsor. La sua visione si basa su un assunto chiaro: un ambiente di apprendimento arricchito dalla tecnologia pone le basi per un sistema - facebook.com Vai su Facebook

Giuseppe Pellegrini partecipa alla scuola estiva dedicata a innovazione e inclusione a Medellín: ricerca e formazione per la gestione dei conflitti e la tutela delle identità. G12 Social love and engagement for innovation @upbcolombia #scienceinsociety #confe - X Vai su X

La scuola Aldo Moro cambia look: è tra le prime concluse con fondi Pnrr; Intelligenza Artificiale e PNRR: come i DS possono guidare l’innovazione digitale nelle scuole; Il Dipartimento a Forum PA 2025.

Nuovo plesso “Giovanni Cena”: 5 milioni dal Pnrr per la scuola di Cuorgnè. Pronta per l'inizio dell'anno scolastico - Un’opera attesa da anni, finanziata con fondi Pnrr e realizzata dopo la demolizione del vecchio edificio. Scrive giornalelavoce.it

Scuola, il ritardo cronico su sicurezza e adeguamento sismico. E i fondi del Pnrr? Il 40% degli interventi è bloccato - Le scuole italiane sono in ritardo cronico su riqualificazione edilizia, adeguamento sismico e servizi. Segnala ilfattoquotidiano.it