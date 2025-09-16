Scuola e innovazione | a Bari si discute di Pnrr e tecnologie digitali

Il mondo della scuola e della formazione pugliese si dà appuntamento a Bari lunedì 22 settembre 2025 per l’evento “Dalla Teoria alla Pratica. Fondi, progetti e opportunità”, promosso da META con la collaborazione di Rete ITS Italy, Hevolus e con la segreteria organizzativa di ITS Academy Apulia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: scuola - innovazione

America’s Cup 2027, la scuola protagonista: opportunità uniche di formazione e orientamento per gli studenti delle filiere tecnologico-professionali tra vela, innovazione e cultura dello sport

Napoli capitale mondiale dell’IA a scuola: a ottobre il summit internazionale che ridisegna la didattica tra innovazione, responsabilità e inclusione

Meeting di Rimini 2025 dal 22 al 27 agosto: spazio MIM dedicato a scuola, innovazione e sport

C2 Group - Team Education è un punto di riferimento per l’innovazione digitale della scuola italiana e nostro platinum sponsor. La sua visione si basa su un assunto chiaro: un ambiente di apprendimento arricchito dalla tecnologia pone le basi per un sistema - facebook.com Vai su Facebook

Giuseppe Pellegrini partecipa alla scuola estiva dedicata a innovazione e inclusione a Medellín: ricerca e formazione per la gestione dei conflitti e la tutela delle identità. G12 Social love and engagement for innovation @upbcolombia #scienceinsociety #confe - X Vai su X

Scuola e innovazione: a Bari si discute di Pnrr e tecnologie digitali; Al Mecspe Bari si discute di formazione: la Fondazione Its Cuccovillo protagonista nella 'piazza dell'Innovazione'; Lunedì 9 giugno a Manfredonia si discute di scuole e teatro. “Con gli Occhi Aperti” lancia il Piano strategico del benessere con i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta.

Scuola e innovazione: un evento su Pnrr e tecnologie digitali - Fondi, progetti e opportunità” è il titolo dell’evento promosso da Meta e aperto agli istituti scolastici e agli Its Academy pugliesi ... Scrive lecceprima.it

Bari, al via “PULSE – Il Battito dell’Innovazione dal Sud” alla Fiera del Levante - La manifestazione si aprirà lunedì 15 settembre con la cerimonia inaugurale “Opening Pulse”, che vedrà gli interventi di istituzioni e partner tra cui Salvatore Modeo (Presidente The Qube), Luisa ... Da giornaledipuglia.com