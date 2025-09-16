Scuola di via Tasso chiusa per amianto ecco dove andranno gli studenti

Gli allievi della primaria di via Tasso, chiusa dopo la scoperta di tracce di amianto, saranno suddivisi nelle aule di piazza Dante, via Ezio, della De Amicis e presso la Giuseppe Giuliano; per quelli delle medie, c’è la Giovanni Cena. Il tutto, a partire da lunedì prossimo, 22 settembre. Sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it