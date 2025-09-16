Scuola di seduzione al via le riprese del nuovo film di Carlo Verdone
Sono iniziate le riprese di “Scuola di seduzione”, nuovo film diretto da Carlo Verdone, prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Dopo l'esperienza nella serialità, con “Vita da Carlo”, esperimento molto apprezzato dal pubblico e arrivato alla quarta stagione - in onda tra la fine del 2025 e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
De Laurentiis, Verdone torna sul set con 'Scuola di Seduzione'
Carlo Verdone torna al cinema con Scuola di seduzione, lo annuncia Aurelio De Laurentiis
Carlo Verdone: al via le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film con Karla Sofía Gascón nel cast
Carlo Verdone: al via le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film con Karla Sofía Gascón nel cast - Sono ufficialmente iniziate le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film diretto da Carlo Verdone, che segna il suo ritorno alla regia cinematografica dopo il successo della serie Vita da Carlo.
Scuola di seduzione, al via le riprese del nuovo film di Verdone con Karla Sofia Gascòn - L'attrice nominata all'Oscar sarà la 'villain' di questa commedia d'amore che segna il ritorno di Verdone al cinema.