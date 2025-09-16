Scuola allarme sostegno Lettera al Provveditore | Il taglio ore ci preoccupa

Primo giorno di scuola con carte bollate. A inviare, in Provveditorato, letterine dal sapore della diffida sono genitori allarmati per quanto sta accadendo sul sostegno. Nella fattispecie sull’educativo, ovvero ore assegnate dal Comune a integrazione di quelle dello Stato per l’inclusione degli alunni disabili. Ieri, giorno d’esordio sui banchi per i 112mila studenti che, nelle 5.152 classi, hanno trovato 13.373 insegnanti, 3.037 Ata (dalle segretarie alle dade) e 111 presidi. A dar loro il benvenuto: il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi, che si è recato alla media Besta; il presidente della Regione, Michele de Pascale, al liceo Copernico e la triade con sindaco Matteo Lepore, assessora regionale Irene Priolo e assessore alla Scuola, Daniele Ara, al plesso che ospita l’elementare De Vigri e la media Zanotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola, allarme sostegno. Lettera al Provveditore: "Il taglio ore ci preoccupa"

In questa notizia si parla di: scuola - allarme

Lucchi, allarme scuola: "Saltano venti autonomie"

Allarme precariato solastico, UIL Scuola Rua: ‘Con 285mila supplenze, servono assunzioni stabili’

Scuola, campanella d’allarme: "Strutture vecchie e fatiscenti. Caldo d’estate e senza spazi adatti"

La Storta: riaperta la scuola. Il 18 dicembre era scattato l’allarme antincendio - facebook.com Vai su Facebook

La scuola non è iniziata ma è allarme dall'Acquasanta: "Problemi strutturali e rischio doppi turni" https://ift.tt/NRkl1x5 - X Vai su X

Scuola, allarme sostegno. Lettera al Provveditore: Il taglio ore ci preoccupa; Scuola, allarme presidi: centinaia di istituti senza dirigenti. E mancano i docenti; Docenti precari senza stipendio, né indennità, l'appello di una maestra siciliana: Luglio si chiude con zero euro sul conto e sei figli da mantenere.

Scuola, l'allarme della Cisl: "Carenze sul sostegno e del personale Ata" - Per la Cisl non viene garantita la continuità didattica per gli studenti con disabilità. Secondo rainews.it

Alunni con disabilità senza assistenza a scuola, la lettera di una docente: "A quale inclusione stiamo lavorando" - Grave la situazione di Latina, dove bambini e ragazzi, anche con disabilità gravi si trovano senza la figura degli educatori e degli assistenti in supporto al sostegno o al docente curricolare ... Secondo latinatoday.it