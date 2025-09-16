Scopri le esclusive mystery box Skifidol

Bollicinevip.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Una collezione unica di carte da gioco italiane con universi psichedelici da esplorare e sfide senza limiti. Serie Alpha: il mondo psichedelico prende vita. Dall’incredibile Universo Psichedelico Skifidol Italian Brainrot, arriva finalmente nelle edicole la Mystery Box della serie Alpha, disponibile in edizione limitata. Dentro questa scatola speciale troverai 42 carte da gioco della serie Alpha, tra cui 6 carte speciali, 2 carte Polygon, 1 Mystery Surprise e tutte e 4 le carte promo RARE FIGHISSIME della serie Alpha. Espandi il tuo mazzo, completa la tua collezione e affronta i tuoi amici in epiche battaglie no-sense che non dimenticherai mai! L’attesa è finita!!! Tutto ciò che ti mancava della serie Alpha si trova proprio in questa box esclusiva! Serie Beta: un viaggio tra luci cosmiche. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

scopri le esclusive mystery box skifidol

© Bollicinevip.com - Scopri le esclusive mystery box Skifidol

In questa notizia si parla di: scopri - esclusive

007 First Light: scopri come ottenere ricompense esclusive prima del lancio

Gioco playstation in offerta al 50%: scopri le esclusive imperdibili

Myrta merlino e nunzia de girolamo in vacanza insieme: scopri le foto esclusive

MasterChef, i 10 aspiranti chef tra le stelle di Villa Crespi. Anticipazioni; Festeggia il compleanno di Cristiano Ronaldo con una mystery box CR7 in omaggio; Mystery Box ClioMakeUp ? solo per 48 ore quattro bestseller al -33% ??.

Cerca Video su questo argomento: Scopri Esclusive Mystery Box