. Una collezione unica di carte da gioco italiane con universi psichedelici da esplorare e sfide senza limiti. Serie Alpha: il mondo psichedelico prende vita. Dall’incredibile Universo Psichedelico Skifidol Italian Brainrot, arriva finalmente nelle edicole la Mystery Box della serie Alpha, disponibile in edizione limitata. Dentro questa scatola speciale troverai 42 carte da gioco della serie Alpha, tra cui 6 carte speciali, 2 carte Polygon, 1 Mystery Surprise e tutte e 4 le carte promo RARE FIGHISSIME della serie Alpha. Espandi il tuo mazzo, completa la tua collezione e affronta i tuoi amici in epiche battaglie no-sense che non dimenticherai mai! L’attesa è finita!!! Tutto ciò che ti mancava della serie Alpha si trova proprio in questa box esclusiva! Serie Beta: un viaggio tra luci cosmiche. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Scopri le esclusive mystery box Skifidol