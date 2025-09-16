Scopri le esclusive mystery box Skifidol
. Una collezione unica di carte da gioco italiane con universi psichedelici da esplorare e sfide senza limiti. Serie Alpha: il mondo psichedelico prende vita. Dall’incredibile Universo Psichedelico Skifidol Italian Brainrot, arriva finalmente nelle edicole la Mystery Box della serie Alpha, disponibile in edizione limitata. Dentro questa scatola speciale troverai 42 carte da gioco della serie Alpha, tra cui 6 carte speciali, 2 carte Polygon, 1 Mystery Surprise e tutte e 4 le carte promo RARE FIGHISSIME della serie Alpha. Espandi il tuo mazzo, completa la tua collezione e affronta i tuoi amici in epiche battaglie no-sense che non dimenticherai mai! L’attesa è finita!!! Tutto ciò che ti mancava della serie Alpha si trova proprio in questa box esclusiva! Serie Beta: un viaggio tra luci cosmiche. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: scopri - esclusive
007 First Light: scopri come ottenere ricompense esclusive prima del lancio
Gioco playstation in offerta al 50%: scopri le esclusive imperdibili
Myrta merlino e nunzia de girolamo in vacanza insieme: scopri le foto esclusive
Nuova moda AI 2025? Scopri idee esclusive da H&M! https://l.grazia.it/JV - facebook.com Vai su Facebook
MasterChef, i 10 aspiranti chef tra le stelle di Villa Crespi. Anticipazioni; Festeggia il compleanno di Cristiano Ronaldo con una mystery box CR7 in omaggio; Mystery Box ClioMakeUp ? solo per 48 ore quattro bestseller al -33% ??.