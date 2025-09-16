Scopri le attività extrascolastiche ideali per crescere con passione
I bambini non hanno bisogno di un’agenda piena solo di studio: dedicare tempo a interessi extra-scolastici è fondamentale per il loro benessere. Che si tratti di sport, musica, lingue straniere o esperienze di volontariato, ogni attività offre un’opportunità preziosa per crescere in modo completo. 🔗 Leggi su Today.it
