Scoppia una rissa in discoteca sono tutte ragazze | una ci rimette il naso e viene trascinata per i capelli

ANCONA – Un drink di troppo, la serata su i giri e quattro ragazze tra i 22 e i 24 anni rischiano di finire a processo per rissa e, solo due di loro, anche per lesioni aggravate in concorso. I fatti, che risalgono al 7 maggio del 2022, alla discoteca Miami di Monsano, sono arrivati all'udienza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

