Scoperti affittacamere e b&b abusivi multe della Finanza per migliaia di euro
JESI – Strutture ricettive nel mirino della Guardia di Finanza, impegnata nel corso della stagione a effettuare controlli per verificare la regolarità dell’attività adibite all’ospitalità dei turisti. Nelle ispezioni effettuati nella Vallesina, i militari del comando provinciale di Ancona hanno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
B&B abusivo a tema supereroe scoperto a Catania: sanzioni e rischio per la sicurezza.
Controlli della Guardia di Finanza, scoperti affittacamere abusivi - Tra le violazioni più frequenti è stata riscontrata la mancata esposizione del Codice Identificativo Nazionale, obbligatorio per la tracciabilità delle unità destinate a locazioni turistiche e brevi. Riporta lanuovariviera.it
