Sconfitta ed esonero immediato | De Rossi torna in Serie A

Daniele De Rossi è pronto a sedersi di nuovo su una panchina di Serie A: l'esonero è ormai a un passo, DDR prima alternativa. E' passato quasi un anno da quel 18 settembre 2024 in cui la Roma comunicava a Daniele De Rossi l'esonero da tecnico della prima squadra. La partenza dei giallorossi non era stata esaltante: lo 'zero' nella casella delle vittorie nelle prime quattro partite era costato la panchina all'ex 'Capitan Futuro'. Da quel momento in poi De Rossi è rimasto in attesa di una nuova chiamata: il tecnico capitolino ha ricevuto diverse offerte ma finora nessuna si è rivelata quella giusta.

