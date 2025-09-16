Scomparsa Letizia Poli infermiera del Dipartimento di Salute Mentale di Carpi

Con profondo cordoglio, l’Azienda USL di Modena e in particolare il Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche di Carpi e tutti i colleghi, partecipano al lutto per la tragica scomparsa dell’infermiera Letizia Poli.Professionista apprezzata, resterà per sempre nel cuore di chi ha. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Con profondo cordoglio, l'Azienda USL di Modena e in particolare il Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche di Carpi e tutti i colleghi, partecipano al lutto per la tragica scomparsa d

