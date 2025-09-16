Scomparsa la 20enne Sofia | l’appello disperato della madre e dello zio

Ore di angoscia e di attesa per la famiglia di Sofia NapolitanoPignalosa, la ragazza di 20 anni di cui non si hanno più notizie dalle 9 di ieri, lunedì 15 settembre. La giovane aveva detto alla madre di dover uscire per accompagnare un’amica a un esame, ma da quel momento il suo telefono è risultato irraggiungibile e le tracce si sono perse. Lo zio, Paolo, spiega a Fanpage.it che Sofia potrebbe trovarsi con un coetaneo di origini colombiane conosciuto online lo scorso ottobre: «Mia nipote si è molto invaghita». Secondo i familiari, il ragazzo, senza precedenti ma privo di permesso di soggiorno, sarebbe senza fissa dimora dopo aver vissuto in Polonia e in Spagna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

