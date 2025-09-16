Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano la famiglia lancia l’appello sui social

Sono ore di apprensione per una famiglia di Torino, preoccupata per la scomparsa di Sofia Napolitano, 20 anni. La ragazza è uscita di casa lunedì 15 settembre, in zona Mirafiori, dicendo che andava ad assistere all’esame di un’amica, ma da quel momento se ne sono perse le tracce. La famiglia ha già lanciato numerosi appelli sui social, invitando chiunque veda Sofia a contattarli. Sofia Napolitano potrebbe essere con un ragazzo colombiano. Secondo la famiglia, Sofia potrebbe essere con un coetaneo con cui aveva iniziato da qualche tempo una relazione. «A ottobre è entrata in contatto sul web con un ragazzo di origini colombiane », ha raccontato a Fanpage Paolo Pignalosa, lo zio della ragazza. 🔗 Leggi su Open.online