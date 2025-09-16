Scivola per ottanta metri nei boschi Muore a settantacinque anni
Attilio Bianchini, 75 anni, conosceva quelle zone alla perfezione. Difficile pensare che proprio in quei boschi neppure troppo distanti da casa potesse concludersi così tragicamente la sua vita. Non era neppure solo, ieri nel primissimo pomeriggio. Erano usciti insieme, lui e il figlio, alla ricerca di funghi. In questi giorni gli appassionati ne stanno trovando a chili, l’alternarsi di pioggia e belle giornate ancora calde è perfetto ed è quasi impossibile resistere al richiamo di una passeggiata con caccia a profumati e deliziosi porcini e finferli. A un certo punto padre e figlio hanno deciso di dividersi, per battere così zone diverse e soprattutto moltiplicare il bottino, ma qualcosa che non doveva accadere è successo, perché quando è stato il momento di ritrovarsi per rientrare a casa, di Attilio non c’era più traccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
