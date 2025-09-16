Scivola in un fossato mentre cerca funghi | salvato dai vigili del fuoco
Pesaro, 16 settembre 2025 – Brutta disavventura questa mattina per un cercatore di funghi che, intorno alle 11, è finito in un fossato in via del Cinema a Pesaro. L’uomo, un anziano, è scivolato lungo la scarpata senza riuscire più a risalire. A trarlo in salvo ci hanno pensato i Vigili del fuoco di Pesaro, che hanno raggiunto la zona e messo in atto le tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), utilizzate nei recuperi in luoghi particolarmente difficili da raggiungere. Una volta riportato in superficie, il malcapitato è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto per accertare le sue condizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: scivola - fossato
Scivola in un fossato mentre cerca funghi: salvato dai vigili del fuoco; Scivola nel fossato mentre cerca funghi, anziano in pericolo; Contromano nella strada a senso unico, in auto sostanze stupefacenti.
Scivola in un fossato mentre cerca funghi: salvato dai vigili del fuoco - L’episodio ha attirato l’attenzione di diversi passanti, che hanno assistito alle operazioni di soccorso ... Riporta msn.com
Scivola nel fossato mentre cerca funghi, anziano in pericolo - Soccorso dei vigili del fuoco di Pesaro stamane attorno alle 11 in via del Cinema I Vigili del Fuoco di Pesaro sono intervenuti alle ore 11 circa stamane - Come scrive youtvrs.it