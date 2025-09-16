Scippano un anziano, 13enni rincorsi. Inseguiti da un cittadino e dal sindaco.

Presi due ladruncoli di 13 anni residenti in un campo nomadi: avevano rubato il portafogli a un anziano in pieno giorno, ma la loro fuga è durata poco. Prima sono stati inseguiti da un cittadino, poi dallo stesso sindaco Ettore Fusco, i due minori sono stati bloccati dai carabinieri, nel frattempo giunti sul posto. La dinamica: dopo il furto, i due erano stati notati da un uomo che si è lanciato all’inseguimento, riuscendo a recuperare il portafogli che i ragazzini avevano gettato a terra. L’inseguimento sembrava destinato a interrompersi quando l’uomo ha dovuto fermarsi. Proprio in quel momento il sindaco, che si trovava casualmente nei pressi, ha visto la scena e ha deciso di rincorrere i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

