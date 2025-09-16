Sciopero scuola il 22 settembre Avviso Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato, con Avviso prot. n. 30 del 16 settembre 2025, che per l’intera giornata del 22 settembre si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà più settori, sia pubblici che privati. La mobilitazione si articolerà in due proclamazioni distinte, ma coincidenti nella data. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it