Sciopero della scuola a Frosinone | servizi a rischio anche in nidi e scuole dell' infanzia

Lunedì 22 settembre sarà sciopero nelle scuole. L’anno scolastico è appena iniziato, ma già si prospetta all’orizzonte una giornata che potrebbe diventare piuttosto complicata per le famiglie.Sciopero della scuola il 22 settembreLo sciopero è stato indetto per protestare contro le guerre, i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - scuola

Sciopero degli autobus il primo giorno di scuola: “Mezzi troppo grandi”

Maturità, studentessa dello ‘sciopero’ all’orale: “Ambiente scuola disumanizzante”

Privacy a scuola: il Garante accerta trattamento illecito e ordina 20mila euro di sanzione a una cooperativa per dati sanitari diffusi oltre le finalità legate allo sciopero

Si ricorda lo sciopero di 24 ore previsto per oggi Lunedì 15 Settembre. Per prendere visione delle fasce in cui è garantito il servizio si prega di visitare la sezione Aggiornamenti - del sito aziendale. https://is.gd/vGyJel #sciopero #scuola #atclaspezia #laspezia - X Vai su X

TGR Rai Toscana. . Rientro a scuola che si annuncia problematico lunedì 15. A Firenze tra lo sciopero dei bus e i cantieri aperti, in campo misure ad hoc, come la presenza di 26 pattuglie di polizia municipale al giorno nei tratti con maggiori criticità. Dalla sind - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero della scuola a Frosinone: servizi a rischio anche in nidi e scuole dell'infanzia; Sciopero della scuola a Roma: servizi a rischio anche in nidi e scuole dell'infanzia; Infanzia, asili chiusi e protesta davanti a Tursi: Servono risposte ora, non a settembre.

Sciopero scuola del 22 settembre: proteste sindacali e disagi a pochi giorni dalla riapertura - A poche ore dalla riapertura delle scuole è già pronta la prima mobilitazione del comparto istruzione. Da agrpress.it

Autobus e tramvia, sciopero in Toscana lunedì 15 settembre: primo giorno di scuola con rischio caos - Autolinee Toscane ferme a Firenze, Prato e Pistoia per 24 ore. Riporta lanazione.it