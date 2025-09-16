Sciopero della scuola a Frosinone | servizi a rischio anche in nidi e scuole dell' infanzia

Frosinonetoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 22 settembre sarà sciopero nelle scuole. L’anno scolastico è appena iniziato, ma già si prospetta all’orizzonte una giornata che potrebbe diventare piuttosto complicata per le famiglie.Sciopero della scuola il 22 settembreLo sciopero è stato indetto per protestare contro le guerre, i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - scuola

Sciopero degli autobus il primo giorno di scuola: “Mezzi troppo grandi”

Maturità, studentessa dello ‘sciopero’ all’orale: “Ambiente scuola disumanizzante”

Privacy a scuola: il Garante accerta trattamento illecito e ordina 20mila euro di sanzione a una cooperativa per dati sanitari diffusi oltre le finalità legate allo sciopero

Sciopero della scuola a Frosinone: servizi a rischio anche in nidi e scuole dell'infanzia; Sciopero della scuola a Roma: servizi a rischio anche in nidi e scuole dell'infanzia; Infanzia, asili chiusi e protesta davanti a Tursi: Servono risposte ora, non a settembre.

sciopero scuola frosinone serviziSciopero scuola del 22 settembre: proteste sindacali e disagi a pochi giorni dalla riapertura - A poche ore dalla riapertura delle scuole è già pronta la prima mobilitazione del comparto istruzione. Da agrpress.it

sciopero scuola frosinone serviziAutobus e tramvia, sciopero in Toscana lunedì 15 settembre: primo giorno di scuola con rischio caos - Autolinee Toscane ferme a Firenze, Prato e Pistoia per 24 ore. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Scuola Frosinone Servizi