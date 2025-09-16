Sciopero del personale Pnrr al tribunale di Agrigento i precari invocano la stabilizzazione
Il personale Pnrr in servizio al tribunale di Agrigento ha aderito alla giornata di sciopero nazionale per chiedere la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato. Pur non legandosi a collocazioni sindacali, i lavoratori hanno voluto portare all’attenzione del Governo la necessità di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
