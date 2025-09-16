Sciopero dei treni il 21 settembre a rischio i trasporti per 24 ore

Nuovo sciopero dei treni a Roma nel Lazio, il secondo del mese. Il sindacato di base Usb ha infatti proclamato un’agitazione di 24 ore che coinvolgerà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. A rischio, quindi, i treni Alta velocità, Intercity e Regionali.Sciopero dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - treni

Sciopero generale a Napoli: disagi per i treni, regolari metro e bus

Nuovo sciopero dei treni senza fasce orarie garantite

Nuovo sciopero (regionale) dei treni in arrivo a luglio: viaggi a rischio per 23 ore

Sciopero dei treni il 21 settembre, a rischio i trasporti per 24 ore https://ift.tt/Tv5VGEU - X Vai su X

TRASPORTI | Oggi lo sciopero dei treni in Calabria: garantiti i servizi a lunga percorrenza https://gazzettadelsud.it/?p=2099482 - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero dei treni il 21 settembre, a rischio i trasporti per 24 ore; Sciopero treni regionali 21-22 settembre: orari e cose da sapere; Sciopero dei trasporti settembre 2025: calendario e orari città per città.

Sciopero generale lunedì 22 settembre per Gaza, a rischio settori pubblici e privati: gli orari dello stop - Lo sciopero generale di lunedì 22 settembre sarà di 24 ore coinvolgendo tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa ... Si legge su fanpage.it

Sciopero dei treni il 21 settembre, a rischio i trasporti per 24 ore - Il sindacato di base Usb ha infatti proclamato un’agitazione di 24 ore che coinvolgerà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, ... Lo riporta romatoday.it