Sciopero dei precari Pnrr della giustizia Lavoratori essenziali per il settore VIDEO
Chiedono stabilizzazione, riconoscimento delle competenze acquisite e del lavoro svolto, garanzie occupazionali e di continuità per non disperdere professionalità fondamentali al funzionamento della giustizia e investimenti sul personale. Stamani, davanti tribunale in viale Guidoni, ci sono i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sciopero alla Ebara Pumps Europe: "Contratti precari e salari inadeguati"
Giustizia, lavoratori precari del tribunale in sciopero: "Operatività in pericolo, necessario stabilizzare"
Da Rimini a Bologna per lo sciopero dei precari della giustizia: "Nel nostro Tribunale sono 40"
Lo sciopero dei precari della giustizia: in 9 mila rischiano di perdere il posto; Giustizia / Il 16 settembre sciopero nazionale Fp Cgil dei precari del Pnrr; Precari della giustizia senza futuro: è sciopero.
"Giustizia al collasso", scioperano i lavoratori precari
Lo sciopero dei precari della giustizia: in 9 mila rischiano di perdere il posto - Grazie al progetto del Pnrr erano stati assunti a tempo determinato 12 mila addetti agli staff dei giudici.