Sciopero dei precari negli uffici giudiziari | mobilitazione anche a Palermo
ABBONATI A DAYITALIANEWS La protesta nazionale della Cgil arriva in Sicilia. Palermo, 16 settembre 2025. Anche nel capoluogo siciliano i lavoratori precari degli uffici giudiziari hanno partecipato allo sciopero nazionale indetto dalla Funzione Pubblica Cgil, portando in piazza la loro richiesta di stabilizzazione. Presidio davanti alla prefettura. In città si è svolto un presidio davanti alla prefettura, dove una delegazione di lavoratori è stata ricevuta dal viceprefetto. L’adesione allo sciopero è stata molto alta: in alcune sezioni del tribunale si è arrivati al 100% di partecipazione. I numeri della protesta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: sciopero - precari
Sciopero alla Ebara Pumps Europe: “Contratti precari e salari inadeguati”
Giustizia, lavoratori precari del tribunale in sciopero: "Operatività in pericolo, necessario stabilizzare"
Da Rimini a Bologna per lo sciopero dei precari della giustizia: "Nel nostro Tribunale sono 40"
PRECARI DELLA GIUSTIZIA: OGGI SCIOPERO E PRESIDIO DAVANTI ALLA PREFETTURA DI GENOVA Operatori data entry, funzionari tecnici, funzionari degli uffici per il processo, sono figure professionali assunte con le risorse del Piano Nazionale di Ri - facebook.com Vai su Facebook
Precari della giustizia in sciopero: «Il sistema sarà ancora più lento» - X Vai su X
Giustizia: Il 16 settembre sciopero nazionale Fp Cgil dei precari del Pnrr. Anche a Sondrio ci si mobilita; Sciopero dei precari al Tribunale di Pisa: Giustizia al collasso, stabilizzazioni per tutti; «Un terzo del tribunale si regge sul lavoro dei precari della giustizia»: grande adesione allo sciopero.
Giustizia, nuovo sciopero dei lavoratori “usa e getta” del Pnrr. Anm: “Stabilizzarli o il sistema collasserà” - Fp Cgil ha indetto per martedì 16 settembre la mobilitazione nazionale dei 12mila lavoratori che rischiano di perdere il posto alla scadenza dei contratti, il 30 giugno 2026 ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
"Giustizia al collasso", scioperano i lavoratori precari - La protesta indetta a livello nazionale dalla Cgil, un presidio a Trieste: consegnato un documento al prefetto ... Da rainews.it