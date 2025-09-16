Sciopero dei precari negli uffici giudiziari | mobilitazione anche a Palermo

ABBONATI A DAYITALIANEWS La protesta nazionale della Cgil arriva in Sicilia. Palermo, 16 settembre 2025. Anche nel capoluogo siciliano i lavoratori precari degli uffici giudiziari hanno partecipato allo sciopero nazionale indetto dalla Funzione Pubblica Cgil, portando in piazza la loro richiesta di stabilizzazione. Presidio davanti alla prefettura. In città si è svolto un presidio davanti alla prefettura, dove una delegazione di lavoratori è stata ricevuta dal viceprefetto. L’adesione allo sciopero è stata molto alta: in alcune sezioni del tribunale si è arrivati al 100% di partecipazione. I numeri della protesta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

