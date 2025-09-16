Sciopero 22 settembre 2025 | orari fasce di garanzia e chi si ferma

Continuano le agitazioni del mese di settembre. Per martedì 22 è stato indetto uno sciopero generale nazionale di solidarietà con la popolazione di Gaza, che promosso dai sindacati e sostenuto da trasporti, porti, scuole e università coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa, con possibili ripercussioni sui servizi al cittadino e sui trasporti sia locali che nazionali. Le cose da sapere. Chi ha proclamato lo sciopero generale nazionale. L’astensione dal lavoro è stata proclamata congiuntamente da Unione Sindacale di Base (Usb), Confederazione unitaria di Base (Cub) e Sindacato Generale di Base (Sgb). 🔗 Leggi su Lettera43.it

sciopero 22 settembre 2025Sciopero generale lunedì 22 settembre per Gaza, a rischio settori pubblici e privati: gli orari dello stop - Lo sciopero generale di lunedì 22 settembre sarà di 24 ore coinvolgendo tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa ... Come scrive fanpage.it

sciopero 22 settembre 2025Sciopero del 22 settembre per Gaza, ecco quali settori partecipano - Il 22 settembre 2025 sciopero generale in Italia: trasporti, scuola, porti e logistica si fermano per solidarietà a Gaza. Segnala finanza.com

