Sciopero 22 settembre 2025 | orari fasce di garanzia e chi si ferma
Continuano le agitazioni del mese di settembre. Per martedì 22 è stato indetto uno sciopero generale nazionale di solidarietà con la popolazione di Gaza, che promosso dai sindacati e sostenuto da trasporti, porti, scuole e università coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa, con possibili ripercussioni sui servizi al cittadino e sui trasporti sia locali che nazionali. Le cose da sapere. Chi ha proclamato lo sciopero generale nazionale. L’astensione dal lavoro è stata proclamata congiuntamente da Unione Sindacale di Base (Usb), Confederazione unitaria di Base (Cub) e Sindacato Generale di Base (Sgb). 🔗 Leggi su Lettera43.it
