Science4All sbarca per la prima volta al MuCE | una fiera della scienza all’aperto nei Colli Euganei
Per la prima volta, il MuCE - Museo dei Colli Euganei di Galzignano Terme ospiterà Science4All, il festival scientifico che torna quest’anno da venerdì 26 a domenica 28 settembre a Padova. La tappa del MuCE si svolgerà il 27 settembre, dalle 14 alle 19, nel piazzale antistante il museo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: science4all - sbarca
Science4All sbarca per la prima volta al MuCE: una fiera della scienza all’aperto nei Colli Euganei.
Science4All sbarca per la prima volta al MuCE: una fiera della scienza all’aperto nei Colli Euganei - Il Museo dei Colli Euganei ospita il 27 settembre un evento unico, portando la scienza tra i cittadini, bambini e giovani con esperienze interattive, immersive e giochi immersivi ... Secondo padovaoggi.it