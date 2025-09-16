Sciame di vesponi si avventa contro una donna | è in ospedale

Momenti di apprensione, questa mattina, a Rutino, dove uno sciame di vesponi si è avventato contro una donna, mentre lavorava in un terreno agricolo, pungendola in varie parti del corpo. I soccorsiSul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno allontanato lo sciame mettendo in sicurezza la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it