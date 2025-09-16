Schwoch | Scudetto? Il Milan che non ha le coppe mi fa paura

A commentare la lotta scudetto è stato l'ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch: menzionato anche il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Schwoch: “Scudetto? Il Milan che non ha le coppe mi fa paura”

In questa notizia si parla di: schwoch - scudetto

BDC - Schwoch: "E' un Napoli internazionale, scudetto? Azzurri in pole, occhio alla Juventus" https://ift.tt/aqTRwJH - X Vai su X

Schwoch, la squadra, la maglia, la serie A, il San Paolo pieno. Tutto molto bello! #Schwoch #CNS - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, Schwoch incorona Hojlund: Acquisto a cinque stelle. Scudetto? Conte favorito; Intervista esclusiva a Stefan Schwoch: Napoli protagonista anche in Champions. De Bruyne alza il livello, Osimhen ha sbagliato ma è tempo di separarsi. Venezia, Adorante bomber per la Serie A; Schwoch: “Il Napoli vincerà lo Scudetto perché lo merita. Invidio chi giocherà domani…”.

Schwoch: "Scudetto? Il Milan senza coppe mi fa paura" - Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto su Televomero per parlare di diversi temi tra cui il campionato: "Scudetto? Si legge su milannews.it

Schwoch: “Scudetto? Il Milan che non ha le coppe mi fa paura” - Mi fa paura il Milan che non ha le coppe ma è logico che il Napoli è davanti a tutti ed ha un gioco ben definito, è una ... Lo riporta msn.com