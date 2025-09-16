"> L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, è intervenuto ai microfoni di Televomero analizzando il momento degli azzurri e il lavoro svolto dal direttore sportivo Manna nella sessione estiva di mercato. «Non diventerà più forte di Higuain – ha dichiarato – ma voglio soffermarmi in particolare sulla difesa. Con Buongiorno credo che il Napoli possa giocare a tre dietro e tornare ai fasti della Juventus di Conte. È un Napoli internazionale». Sulle ambizioni tricolori, Schwoch non ha dubbi: «Per me la rivale numero uno resta la Juventus, ma occhio anche all’Inter. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Schwoch: «Napoli internazionale, con Buongiorno si può giocare a tre. Ma Lucca non mi convince»