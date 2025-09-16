Schlein punta alle regionali con liste a sua immagine e somiglianza
Elly Schlein ha già messo Igor Taruffi all’opera. La segretaria del Partito democratico intende fare delle liste per le regionali a sua immag. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: schlein - punta
La sinistra punta al caos europeo: i socialisti minacciano di sfiduciare von der Leyen, anche la Schlein all’assalto
Ci si mettono pure i “cacicchi”: il Pd in Puglia ostaggio della lite tra Emiliano e Decaro. Schlein all’angolo: ora punta su Boccia
Schlein lancia la sfida a Meloni dalla Festa dell’Unità: sanità, scuola e salario minimo i pilastri dell’alternativa democratica che punta “a mandare a casa” il governo
Schlein punta sul campolargo ma Conte la gela: “Non siamo alleati”. Meloni: “Uniti solo dall’ossessione di batterci” https://lavocedelpatriota.it/schlein-punta-sul-campolargo-ma-conte-la-gela-non-siamo-alleati-meloni-uniti-solo-dallossessione-di-batterci/… via - X Vai su X
Schlein ha sottolineato con una punta di vanto che "non abbiamo litigato su nessuno dei candidati", a differenza del centrodestra, che invece "sta ancora litigando sui candidati" in alcune regioni come Veneto, Campania e Puglia. - facebook.com Vai su Facebook
Schlein punta alle regionali con liste a sua immagine e somiglianza; Inchieste e amichettismo: nella Campania verso il voto la destra punta sugli eterni cacicchi; Puglia, Decaro verso il ritiro. Ultime ore di pressing Pd.
Regionali Toscana, sparita dalle liste: "Il Pd non rispetta la parità di genere". - L’incredulità è quella dell’assessora Pd di Pontedera, Sonia Luca, inserita come candidata nella lista toscana dei dem e poi m ... iltempo.it scrive
Sfida al posto in paradiso. Elezioni regionali: i duelli città per città con l’orologio che corre - La scommessa civica di Tomasi contro lo storico granaio di consensi Dem ... Come scrive lanazione.it