Schlein punta alle regionali con liste a sua immagine e somiglianza

Ilfoglio.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elly Schlein ha già messo Igor Taruffi all’opera. La segretaria del Partito democratico intende fare delle liste per le regionali a sua immag. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

schlein punta alle regionali con liste a sua immagine e somiglianza

© Ilfoglio.it - Schlein punta alle regionali con liste a sua immagine e somiglianza

In questa notizia si parla di: schlein - punta

La sinistra punta al caos europeo: i socialisti minacciano di sfiduciare von der Leyen, anche la Schlein all’assalto

Ci si mettono pure i “cacicchi”: il Pd in Puglia ostaggio della lite tra Emiliano e Decaro. Schlein all’angolo: ora punta su Boccia

Schlein lancia la sfida a Meloni dalla Festa dell’Unità: sanità, scuola e salario minimo i pilastri dell’alternativa democratica che punta “a mandare a casa” il governo

Schlein punta alle regionali con liste a sua immagine e somiglianza; Inchieste e amichettismo: nella Campania verso il voto la destra punta sugli eterni cacicchi; Puglia, Decaro verso il ritiro. Ultime ore di pressing Pd.

schlein punta regionali listeRegionali Toscana, sparita dalle liste: "Il Pd non rispetta la parità di genere". - L’incredulità è quella dell’assessora Pd di Pontedera, Sonia Luca, inserita come candidata nella lista toscana dei dem e poi m ... iltempo.it scrive

schlein punta regionali listeSfida al posto in paradiso. Elezioni regionali: i duelli città per città con l’orologio che corre -  La scommessa civica di Tomasi contro lo storico granaio di consensi Dem ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Schlein Punta Regionali Liste