Schlein e la sua gente consegnano il Pd al populismo prima o poi qualcuno lo capirà

La lunga fase del Partito democratico successiva alla sconfitta di Matteo Renzi (2016), poi uscito dal partito (2019), sembra ormai conclusa con la vittoria di una linea anti-riformista, radicaleggiante e incline al populismo. Con questa impostazione Elly Schlein ha virtualmente aperto la sua lunga campagna elettorale per espugnare Palazzo Chigi («Vi batteremo»), che avrà la prima prova alle imminenti elezioni nelle Marche: dovesse perdere, non sarebbe un buon battesimo per l’alleanza Pd-M5s. Punto e a capo, dunque. Questi sono stati lunghi anni dominati da una battaglia politica sottotraccia cruenta e spesso confusa (segreterie di Nicola Zingaretti e Enrico Letta) e infine dall’avvento alla guida del partito di una non iscritta, appunto, Schlein (2023), che ha impresso una radicalizzazione a sinistra della linea politica del Pd e in parallelo una progressiva intesa con il Movimento 5 stelle. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Schlein e la sua gente consegnano il Pd al populismo (prima o poi qualcuno lo capirà)

In questa notizia si parla di: schlein - gente

Paolo è poco Gentiloni con la Schlein: “Che senso ha chiedere alla gente: armi o sanità? Dobbiamo difenderci…”

Schlein, testardamente unitari, lo chiede la gente

“Testardamente unitari, ce lo chiede la gente”. Pd, Elly Schlein a Livorno guarda alle regionali

Elly #Schlein: "Io non condivido gli attacchi di Calenda ai 5 stelle. La nostra gente non vuole divisioni, ma una coalizione forte per mandare a casa Giorgia Meloni". @ultimora_pol - X Vai su X

Bellissima serata ieri alla Festa de l’Unità di Padova con il nostro Candidato Presidente della Regione Veneto Giovanni Manildo e la Segretaria del PD Elly Schlein. Tantissima gente e tanta bella energia. Si è parlato di un Veneto nuovo più forte e più giusto. - facebook.com Vai su Facebook

Mutazione genetica Schlein e la sua gente consegnano il Pd al populismo (prima o poi qualcuno lo capirà); Addio al Papa, la commemorazione alla Camera. La premier Meloni:Continuerà a sorriderci e guidarci; Addio al Papa, la commemorazione alla Camera | Meloni: «Con il Papa un rapporto forte e sincero». Conte e Schlein: «Troppe celebrazioni ipocrite». E Renzi cita De André.

Schlein a Meloni: “Vi batteremo, non ci divideremo”. La Festa dell’Unità si collega con la Flotilla - La segretaria dem a Reggio Emilia: “Destra ha la retorica dei nemici, ne cerca uno al giorno”. Si legge su repubblica.it

Schlein a Meloni “Uniti vi batteremo, abituatevi” - ROMA (ITALPRESS) – “Dico a Meloni: abituatevi, uniti e compatti vi batteremo, prima alle regionali e poi alle politiche, non ve lo faremo ... Scrive iltempo.it