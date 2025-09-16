Schianto in moto all’uscita della scuola grave 17enne

San Severino (Macerata), 16 settembre 2025 – Un grave incidente si è verificato ieri intorno alle 12,30, in località San Michele, all’altezza del villaggio terremotati “Campagnano” di San Severino, appena fuori il centro abitato cittadino. Portato a Torrette in condizioni piuttosto serie un ragazzino di 17 anni che tornava a casa dopo il primo girono di scuola. Appena superato il cimitero in direzione di Tolentino, il 17enne, di Tolentino che si trovava alla guida di una moto da strada Fantic, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Alcuni testimoni pare abbiano visto due giovani alla guida di due motocicli che percorrevano via San Michele dando gas e procedendo a velocità sostenuta, tuttavia la dinamica esatta dell’accaduto sarà chiarita a seguito dei rilievi della polizia locale settempedana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto in moto all’uscita della scuola, grave 17enne

In questa notizia si parla di: schianto - moto

Schianto e fiamme, Lorenzo Perugini muore in moto dopo la festa

Impatto mortale a 28 anni: cosa è successo davvero dopo lo schianto della moto contro un SUV

Schianto fatale, muore in moto a 36 anni

Il terribile schianto sulla Miggiano a Taurisano. Il giovane motociclista è stato trasportato al Fazzi di Lecce in codice rosso con trauma cranico e ferite alla spalla e agli arti inferiori. - facebook.com Vai su Facebook

Schianto moto-auto sulla ss28 a Ceva, muore 50enne imperiese - X Vai su X

Taurisano, schianto tra moto e camion: camionista in fuga, centauro in codice rosso - L'impatto violento tra una moto BMW C 600 e un camion è avvenuto intorno alle ore 20 alle porte del paese Violento scontro tra una moto e un camion alle porte di Taurisano. Da lagazzettadelmezzogiorno.it