Schiacciato tra due furgoni in movimento | Bilancino tragedia sfiorata
Barberino di Mugello (Firenze), 16 settembre 2025 – Tragedia sfiorata. Un uomo di 33 anni, di origine rumena, è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, martedì 16 settembre, in un incidente avvenuto in via del Lago, zona lago di Bilancino, all’interno di un’area di servizio. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, il 33enne stava camminando quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto schiacciato tra due furgoni in movimento. Subito dopo l’accaduto è stato dato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Considerata la dinamica dell’incidente è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il ferito all’ospedale Careggi di Firenze in codice 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: schiacciato - furgoni
Torino, operaio di una ditta di autodemolizioni muore schiacciato da un camion - X Vai su X
STAMANI SI RIBALTA E PERDE LA VITA 56ENNE....INARRESTABILE TARANTO. All’alba ad Avetrana, un camion si è ribaltato poco prima delle cinque lungo la SP142, e l'autista, un uomo di 56 anni, ha perso la vita rimanendo schiacciato sotto il camion. Str - facebook.com Vai su Facebook
Schiacciato tra due furgoni in movimento: Bilancino, tragedia sfiorata; Incidente alla fiera di Crocette, ambulante schiacciato tra due furgoni; Garlenda, incidente mortale sul lavoro in Borgata Fuenza: corriere schiacciato dal furgone, deceduto.
Schiacciato tra due furgoni in movimento: Bilancino, tragedia sfiorata - Il 33enne è stato portato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze ... Lo riporta lanazione.it
Operaio muore schiacciato da un furgoncino a Sanremo - Un operaio di circa 55 anni, e non ottanta come precedentemente comunicato dall'Asl 1 imperiese, che ha dovuto smentire le notizie fornite in precedenza, è morto schiacciato da un furgoncino, sembra ... Da ansa.it