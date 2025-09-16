Schiacciato tra due furgoni in movimento | Bilancino tragedia sfiorata

Barberino di Mugello (Firenze), 16 settembre 2025 – Tragedia sfiorata. Un uomo di 33 anni, di origine rumena, è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, martedì 16 settembre, in un incidente avvenuto in via del Lago, zona lago di Bilancino, all’interno di un’area di servizio. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, il 33enne stava camminando quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto schiacciato tra due furgoni in movimento. Subito dopo l’accaduto è stato dato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Considerata la dinamica dell’incidente è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il ferito all’ospedale Careggi di Firenze in codice 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

