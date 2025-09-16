Schiacciato dal trattore quarto morto sul lavoro da inizio anno Federacma | Assenza di controlli e protezioni minime

Il territorio ravennate si trova a piangere un'altra vittima di un infortunio sul lavoro. Si tratta dell'agricoltore 62enne Fabio Gonelli, che ha perso la vita ieri dopo esser stato schiacciato dal trattore che stava guidando, nelle campagne di Sarna, nel Faentino. È il quarto infortunio mortale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it