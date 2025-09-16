Schiacciato dal trattore quarto morto sul lavoro da inizio anno Federacma | Assenza di controlli e protezioni minime
Il territorio ravennate si trova a piangere un'altra vittima di un infortunio sul lavoro. Si tratta dell'agricoltore 62enne Fabio Gonelli, che ha perso la vita ieri dopo esser stato schiacciato dal trattore che stava guidando, nelle campagne di Sarna, nel Faentino. È il quarto infortunio mortale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Schiacciato dal trattore, quarto morto sul lavoro da inizio anno. Federacma: Assenza di controlli e protezioni minime; Morto un agricoltore di 75 anni rimasto schiacciato dal suo trattore; Operaio muore cadendo per 7 metri, un altro schiacciato da un cingolato: ennesime tragedie sul lavoro in Italia.
Schiacciato dal trattore che guidava, morto agricoltore a Sarna - E’ deceduto a causa dello schiacciamento del mezzo agricolo che stava conducendo un agricoltore faentino di 62 anni. Riporta ravenna24ore.it
Faenza, muore schiacciato dal trattore - Tragico infortunio sul lavoro ieri in un campo agricolo lungo via Galavina a Sarna, frazione di campagna a metà strada tra i territori dei comuni di ... Secondo corriereromagna.it