Schiacciato dal trattore non ha scampo
Tragico incidente ieri pomeriggio: un uomo di 62 anni, Fabio Gonelli, è morto travolto dallo stesso trattore che stava guidando. L’allarme è stato dato dopo le 17: il trattore era ribaltato nei pressi del fiume Lamone nella zona tra Sarna e Errano, poco sopra la diga e vicino a via Galamina. Subito l’incidente è sembrato gravissimo: parte del trattore era finita proprio a ridosso dell’acqua del fiume, scivolato lungo l’argine, in mezzo alla vegetazione. In via Galamina sono arrivati i Vigili del Fuoco, l’ambulanza di Romagna Soccorso, la Polizia locale e l’elimedica. Il personale del 118, vista la difficoltà nel raggiungere il punto con l’elicottero, è stato calato dal velivolo con il verricello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
