scavi vicino al platano il caso in consiglio

Lo scavo in prossimità delle radici di un platano in via Fattori è stato fatto in maniera adeguata? E’ la domanda che si è posta il consigliere di Scandicci Civica, Massimo Grassi, che ha presentato un’interrogazione in proposito. In via Fattori, all’angolo con via Signorini, sono in corso i lavori di sistemazione della strada più importante del quartiere. Un intervento che ha determinato anche il rifacimento dei sottoservizi e dei marciapiedi. In uno di questi scavi, la benna è scesa a fondo accanto a un platano che si trova lungo la sede stradale. "Dalle foto – ha detto Grassi - si capisce che gli scavi sono stati effettuati a ridosso dell’apparato radicale e della ceppa dell’albero, con possibili conseguenze sulla stabilità e sulla salute della pianta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

