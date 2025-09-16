Scarlett Johansson dal red carpet alla regia | la nuova era di una star a tutto tondo

Il tappeto rosso del Festival di Toronto si è trasformato in un palcoscenico di eleganza e trasformazione, con Scarlett Johansson che ha fatto il suo ingresso non solo come diva, ma come artista a 360 gradi. Sotto i riflettori, l’attrice ha presentato in anteprima il suo primo film da regista, “Eleanor The Great”, ma l’attenzione del pubblico e dei media è stata catturata da una scelta di stile che ha saputo fondere grazia e audacia, segnando un momento cruciale nella sua evoluzione professionale. Per la serata, Johansson ha scelto un abito da sogno firmato Valentino. L’opera, un sontuoso vestito color cipria, disegnato su misura da Alessandro Michele, ha avvolto la sua figura con un’eleganza minimalista ma d’impatto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

