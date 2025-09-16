Scarlett Johansson dal red carpet alla regia | la nuova era di una star a tutto tondo
Il tappeto rosso del Festival di Toronto si è trasformato in un palcoscenico di eleganza e trasformazione, con Scarlett Johansson che ha fatto il suo ingresso non solo come diva, ma come artista a 360 gradi. Sotto i riflettori, l’attrice ha presentato in anteprima il suo primo film da regista, “Eleanor The Great”, ma l’attenzione del pubblico e dei media è stata catturata da una scelta di stile che ha saputo fondere grazia e audacia, segnando un momento cruciale nella sua evoluzione professionale. Per la serata, Johansson ha scelto un abito da sogno firmato Valentino. L’opera, un sontuoso vestito color cipria, disegnato su misura da Alessandro Michele, ha avvolto la sua figura con un’eleganza minimalista ma d’impatto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: scarlett - johansson
Vip digitali e sexy, su Meta AI spuntano chatbot e cloni di Taylor Swift, Scarlett Johansson e non solo
Eleanor the great: la commedia drammatica di scarlett johansson con june squibb sorprende
Jonathan Bailey bacia Scarlett Johansson sul red carpet del nuovo Jurassic World: "La vita è troppo breve"
Gli omaggi a Giorgio Armani di Cate Blanchett e Kristen Bell, il corpetto prezioso di Jenna Ortega, l'eleganza classica di Scarlett Johansson e la kefiah di Javier Bardem: tutto il glamour sul red carpet della scintillante notte degli Emmys - X Vai su X
Dopo l'exploit mondiale da oltre 860 milioni di dollari, Universal sta valutando un seguito di Jurassic World Rebirth con Scarlett Johansson ancora protagonista nei panni di Zora Bennett. - facebook.com Vai su Facebook
Chignon da sera e schiena tatuata: Scarlett Johansson regista conquista il Toronto Film Festival; Selena Gomez, Scarlett Johansson e le altre Best Dressed of the Week!; Scarlett Johansson e Colin Jost, complici per una romantica apparizione sul red carpet del Festival di Cannes 2025.
Blanchett omaggia Armani, Ortega trasparenze e pietre: i look più belli del red carpet degli Emmy 2025 - Un'edizione che non ha riservato colpi di scena clamorosi sul tappeto rosso. Si legge su corriere.it
Scarlett Johansson’s Romantic Red Carpet Choice Leaves Her Husband Visibly in Awe - “Everybody Loves Raymond” stars Ray Romano and Brad Garrett reunited on the Emmys stage for a hilariously depressing bit while presenting the award for best comedy series. Riporta yahoo.com