Scappano dalla polizia con auto rubata e si ribaltano poi la terribile scoperta | chi c’era dentro Assurdo

Erano le due di notte quando il silenzio di una strada tranquilla venne squarciato dal rombo di un motore e dal suono stridulo di pneumatici sull’asfalto. Una fuga disperata, un’auto che sfrecciava a tutta velocità, i fari che illuminavano a intermittenza le case addormentate. Un’ombra scura che correva via, ignorando le sirene che la tallonavano. Poi, in un istante, tutto si è fermato. L’urto violento, il rumore di lamiere che si accartocciano, il vetro che si frantuma e, infine, il silenzio, rotto solo dal suono lontano delle sirene che si avvicinavano sempre di più. Un’auto completamente distrutta, capovolta in mezzo alla strada, testimone di una corsa folle finita nel peggiore dei modi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scappano dalla polizia con auto rubata e si ribaltano, poi la terribile scoperta: chi c’era dentro. Assurdo

