Scalette di piazza del Circo stop alla sosta selvaggia | installati i dissuasori

Perugiatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle 8.30 le ultime due auto hanno parcheggiato sul marciapiede di viale Indipendenza, sulle scale che conducono in piazza del Circo. I conducenti sono scesi e sono andati a fare la spesa. Alle 11.30 gli operai del Comune di Perugia avevano montato i paletti, così nessuno potrà più. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

