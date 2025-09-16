Scalette di piazza del Circo stop alla sosta selvaggia | installati i dissuasori

Questa mattina alle 8.30 le ultime due auto hanno parcheggiato sul marciapiede di viale Indipendenza, sulle scale che conducono in piazza del Circo. I conducenti sono scesi e sono andati a fare la spesa. Alle 11.30 gli operai del Comune di Perugia avevano montato i paletti, così nessuno potrà più. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it