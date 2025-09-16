Scafisti in divisa Mediterranea denuncia le milizie di Tripoli finanziate da Roma | Ecco le prove
Associazioni per i diritti umani e Nazioni Unite denunciano da anni che dietro il traffico di esseri umani in Libia ci siano le milizie legate al governo di Tripoli, tanto che a indagare è da tempo anche la Corte penale internazionale. Le stesse milizie che, nelle vesti della cosiddetta guardia costiera libica, l’Unione europea e l’Italia addestrano e finanziano. A rilanciare la questione è ora un esposto presentato alla Procura di Trapani dall’organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans. La denuncia si basa su nuove prove video e fotografiche che documenterebbero il ruolo di militari libici dell’ 80mo battaglione operazioni speciali della 111ma brigata in azioni violente contro migranti in mare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
