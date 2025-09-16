Sassate contro la vetrina del salone per rubare 600 euro di prodotti | arrestato

Sassi usati come arma per infrangere la vetrina di un salone di bellezza. Furto nella nottata tra lunedì e martedì a Milano, in via Volturno (zona Isola): nel mirino di un ladro solitario è finito un negozio di parrucchiera.Il furto a sassate contro la vetrinaL'uomo, un cittadino marocchino di 28. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: sassate - vetrina

Sassate contro la vetrina del salone per rubare 600 euro di prodotti: arrestato.

Sassate contro la vetrina del salone per rubare 600 euro di prodotti: arrestato - L'uomo è riuscito a impadronirsi di prodotti per la cura dei capelli per diverse centinaia di euro, mandando in frantumi la vetrina di una parrucchiera nella notte. Come scrive milanotoday.it

La festa diventa un inferno: rissa con spranghe e sassate. Sei giovani nei guai - La Polizia parla di una vera e propria "spedizione punitiva". Scrive msn.com