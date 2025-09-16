Sardegna tragedia sulla 131 | bimba di 8 mesi muore in auto mentre i genitori la riportano a Torino

La piccola si è spenta mentre viaggiava verso Porto Torres. Una tragedia immensa ha colpito una famiglia torinese in vacanza in Sardegna. Nel pomeriggio di martedì 16 settembre, la loro bambina di appena otto mesi, affetta da una rara malattia genetica, è morta improvvisamente mentre si trovava in auto con i genitori lungo la Strada Statale 131 “Carlo Felice”. La famiglia stava viaggiando verso Porto Torres, dove li attendeva il traghetto per Genova, con l’obiettivo di rientrare anticipatamente a casa a causa dell’aggravarsi delle condizioni della piccola. La rara malattia genetica e malore improvviso vicino a Macomer. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sardegna, tragedia sulla 131: bimba di 8 mesi muore in auto mentre i genitori la riportano a Torino

In questa notizia si parla di: sardegna - tragedia

Caldo estremo: tragedia sull'A4, 18 città da bollino rosso e ordinanze in Lombardia e Sardegna

La tragedia del milanese eroe annegato in Sardegna: si era tuffato per salvare due ragazzini in difficoltà

LA FOTO NOTIZIA DEL GIORNO-TERRIBILE DOMENICA DI SANGUE SULLE STRADE IN SARDEGNA, PERDONO LA VITA DUE UOMINI E UNA DONNA- Tripla tragedia della strada nelle ultime ore in Sardegna. Muore in un terribile incidente a Sant’Antioco - facebook.com Vai su Facebook

? Tragico incidente in Sardegna, turista milanese investita e uccisa da un’auto http://dlvr.it/TN3zNR #Sardegna #Incidente #TuristaMorta #Milano #Tragedia - X Vai su X

Tragedia sulla 131 a Macomer, muore bimba di 8 msi; Tragedia di Macomer, l’ira di camionisti e corrieri: «Le strade nell’Isola sono un disastro»; Tragedia sulla 131: tir si ribalta e muore il camionista sbalzato fuori.

Tragedia sulla 131 a Macomer, muore bimba di 8 msi - Una bambina di 8 mesi, affetta da una rara malattia genetica, è morta sull'auto dei genitori mentre raggiungevano il porto di Porto ... Scrive rainews.it

La piccola era in auto con i genitori: stavano raggiungendo Porto Torres per rientrare nella penisola - Macomer Una bambina di 8 mesi è morta nel pomeriggio di oggi 16 settembre mentre era in auto, con i genitori, lungo la Statale 131. Come scrive lanuovasardegna.it