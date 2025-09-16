Sarà vicario del questore a Udine | il capo di gabinetto Andrea Locati saluta Venezia

La questura di Venezia saluta il primo dirigente Andrea Locati il quale, dopo più di 3 anni trascorsi nel ruolo di capo di gabinetto della questura di Venezia, sarà vicario del questore a Udine. Laureato in giurisprudenza, dopo aver assolto il servizio di leva come agente ausiliario della polizia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

