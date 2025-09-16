Sarà Cristina Basso a raccogliere il testimone di Federico Rea | la nomina
È la professoressa Cristina Basso la nuova direttrice del Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblica dell’Università di Padova. Prima direttrice donna di un dipartimento di area Clinica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, la professoressa Basso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
