Sarà Cristina Basso a raccogliere il testimone di Federico Rea | la nomina

È la professoressa Cristina Basso la nuova direttrice del Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblica dell'Università di Padova. Prima direttrice donna di un dipartimento di area Clinica della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, la professoressa Basso.