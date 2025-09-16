Sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo al termine della giornata di campionato. Presente anche una multa per il Napoli Il Napoli, grazie alla vittoria in campionato contro la Fiorentina, si trova al comando della classifica. Nove punti in tre partite, così come la Juventus di Igor Tudor, sempre più in crescita. Gli azzurri godono di un momento di forma magico, con la squadra che sta rispondendo prontamente alle richieste di Antonio Conte. Il cambio di assetto – ora con 4 centrocampisti dietro l’unica punta – ha dato nuova energia agli azzurri, ora sorprendenti durante il corso del match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Sanzioni Giudice Sportivo, multa per il Napoli contro la Fiorentina: il motivo