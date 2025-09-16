Sanzioni Giudice Sportivo multa per il Napoli contro la Fiorentina | il motivo
Sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo al termine della giornata di campionato. Presente anche una multa per il Napoli Il Napoli, grazie alla vittoria in campionato contro la Fiorentina, si trova al comando della classifica. Nove punti in tre partite, così come la Juventus di Igor Tudor, sempre più in crescita. Gli azzurri godono di un momento di forma magico, con la squadra che sta rispondendo prontamente alle richieste di Antonio Conte. Il cambio di assetto – ora con 4 centrocampisti dietro l’unica punta – ha dato nuova energia agli azzurri, ora sorprendenti durante il corso del match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Sanzioni per mancato rispetto ordine del giudice: Tribunale interpella Corte costituzionale
Giudice sportivo: granata solo alla prima sanzione, multa a due squadre. Allegri…; Giudice Sportivo: stangato il Lecce con 68.000 euro di sanzioni; Lecce, la decisione del giudice sportivo dopo lo striscione offensivo e i fumogeni nella sfida con il Napoli.
Giudice sportivo: granata solo alla prima sanzione, multa a due squadre. Allegri…
Alle 16 di oggi, martedì 16 settembre, è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo, che segnala giocatori, allenatori e squadre a ...
Allegri, squalifica dopo la sfuriata: il verdetto del Giudice Sportivo
000 €: questa è la decisione del Giudice sportivo nei confronti di Massimiliano Allegri, espulso nel finale della gara tra Milan e Bologna dopo le proteste pe ...