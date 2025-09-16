Daniela Santanché Un atto di forza della maggioranza per ergere uno scudo attorno a un ministro sotto inchiesta. È lo scontro istituzionale che si prepara a Palazzo Madama, dove il caso giudiziario che coinvolge il ministro del Turismo Daniela Santanchè rischia di trasformarsi in un duello senza esclusione di colpi tra il Parlamento e la Procura della Repubblica di Milano. La relatrice Erika Stefani (Lega) ha formalmente proposto di sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale contro gli atti dei magistrati milanesi. Il cuore della questione è tecnico, ma le implicazioni sono enormi: la Procura, nelle indagini sulla senatrice di FdI (coindagata per truffa ai danni dell’Inps in epoca Covid), avrebbe violato le sue guarentigie parlamentari. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Santanchè, lo scudo dell’immunità: la maggioranza sfida la procura di Milano sulle intercettazioni